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Автор Юлия Миленина

В Крыму назвали абсурдом обвинение Киева в воровстве воды: "Ляпают языком"

Мир

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс счёл абсурдом обвинение в воровстве днепровской воды, поступившее со стороны Киева.

В Крыму назвали абсурдом обвинение Киева в воровстве воды: "Ляпают языком"

Он напомнил властям Украины, что Днепр берёт своё начало в России. Политик подчеркнул: следуя такой логике, выходит, именно Киев ворует воду у РФ.

"Рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главное — Днепр берёт своё начало в Российской Федерации", — отметил Фикс в интервью РИА Новости.

По его словам, Северо-Крымский канал изначально строили для водоснабжения полуострова, поэтому днепровская вода по праву принадлежит Крыму. Он пояснил, что власти Украины не могут ограничивать её подачу.

Ранее на сайте Государственной экологической инспекции Украины появилось заявление с осуждением действий РФ по разблокированию Северо-Крымского канала. Кроме того, Россию обвинили в воровстве днепровской воды на сумму около 620 миллионов гривен.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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