Европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен призвал признать, что Евросоюз зависит от некоторых категорий товаров, которые поставляются из России и Украины.
По словам парламентария, речь идёт о зерновых и удобрениях, основными поставщиками которых, являются две страны.
"ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания. Как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в Евросоюз?", — цитирует выдержку из обращения Кристенсена RT.
По словам европарламентария, реальную ситуацию обнажила спецоперация в Незалежной. Однако как теперь справится с надвигающимся дефицитом в ЕС продовольственных и других товаров, неизвестно, резюмировал Кристенсен.
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