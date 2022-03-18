Кадыров показал кадры прощания матери с сыном перед отправкой на спецоперацию

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров показал, как жительница республики прощается с сыном, который собирается принять участие в спецоперации на Украине.

Трогательное видео политик опубликовал в своём Telegram-канале. Женщина призывает младшего сына не проявлять слабость, не допускать оплошностей. Она также добавила, что не будет удерживать его дома, когда страна нуждается в защите.

"Мать провожает сына перед тем, как он отправится на спецоперацию на Украине. Прежде ваххабиты убили одного из её сыновей, но это не сломило её дух", — написал Кадыров.

По его словам, сейчас у жительницы республики остались в живых три сына, и все они "храбро служат родине".

"В твоих словах, мать чеченского воина, собралась воедино храбрость славных отцов и крепкий нрав благочестивых матерей, в каждом поколении растивших героев", — заключил глава Чечни.

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