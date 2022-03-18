Зеленский взбесил японцев сравнив Украину с Перл-Харбором

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил японцев своим обращением к конгрессу США. В своей речи он сравнил ситуацию в Незалежной с бомбардировкой Перл-Харбора и терактами в США 11 сентября 2001 года.

Пользователи японских соцсетей обрушились на Зеленского с негативными комментариями и посоветовали лучше готовиться к выступлению перед парламентом в Токио и напомнить об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, передаёт РЕН ТВ.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что американские СМИ также сочли выступление в конгрессе США Зеленского некорректным. Журнал The American Conservative раскритиковал лидера Незалежной за цитирование Мартина Лютера Кинга в контексте собственной выгоды, а не "за мир и свободы".

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