В то время как западные страны продолжают в режиме "нон-стоп" поставлять оружие Украине, власти страны предупредили о том, что "некоторые люди" пользуются ситуацией и запрашивают поставки оружия от их имени.
Об этом на официальной странице Минобороны Украины в Facebook заявил глава ведомства Алексей Резников.
По его словам, "есть те, кто стремится извлечь выгоду из человеческих страданий" и надо тщательно проверять документы, чтобы не отправить оружие "подонкам, мародёрам и предателям, которые имеют никакого отношения к обороне Украины, а работают на свой и/или вражеский карман".
Параллельно Резников заверил, что вся военная помощь, оказанная Украине "до последней пули и последней копейки", будет использована на оборону страны.
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