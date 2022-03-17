Delfi: в Эстонии заканчиваются деньги на беженцев из Украины

Глава министерства социальных дел Эстонии Сигне Рийсало заявила, что в стране уже почти нет денег, которые были выделены для размещения беженцев с Украины, сообщает порталу Delfi.

"Сейчас у государства нет полной картины, сколько было потрачено денег на мероприятия, связанные с приёмом беженцев с Украины. Известно, что выделенные на их размещение 1,3 миллиона евро вот-вот закончатся, и в правительстве продолжилось обсуждение, на какие неотложные цели нужно найти денег в государственном бюджете", — пояснила глава ведомства.

Ранее в четверг, 17 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что у страны уже заканчиваются ресурсы для того, чтобы продолжать принимать беженцев из Украины.

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