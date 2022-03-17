ДНР: уничтожены три инструктора из США

В Донбассе, при освобождении Марьинки ликвидированы, предположительно, три инструктора из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Во время боёв был уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Во время досмотра нашли образцы иностранного вооружения, а также личные вещи американских инструкторов-наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов.

Отмечается, что в рюкзаке, который лежал рядом с останками одного из боевиков, найден флаг американского штата Теннесси, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина. По данным Народной милиции ДНР, "они приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что инструкторы из США и Великобритании натаскивали украинские соединения, которые планировалось использовать в Донбассе.

Батальонно-тактическую группу планировалось впоследствии переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, чтобы использовать в ходе наступления "операции объединённых сил" в Донбассе.

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