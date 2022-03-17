В ООН высказались за расследование удара "Точкой-У" по Донецку

Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

По её словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека "продолжает отслеживать сообщения о потерях среди мирных граждан по всей стране, в том числе на территориях, находящихся под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

"УВКПЧ в Донецке внимательно следят за событиями касательно инцидента от 14 марта, в котором, как сообщалось, были убиты 20 мирных граждан ракетой "Точка-У", в которой могли содержаться кассетные боеприпасы", — отметила ДиКарло.

На Украине президента Владимира Зеленского обвинили в военном преступлении. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что именно на лидере Незалежной и его окружении лежит вина за удар ракеты "Точка-У" по мирному населению Донецка.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению. В результате подрыва ракеты 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.

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