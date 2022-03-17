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Автор Валентина Севрюгина

Минобороны РФ: украинские боевики держат в заложниках почти 7 тысяч иностранцев

Мир

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украине в заложниках удерживается почти 7 тысяч иностранцев. Об этом он сказал во время ежедневного брифинга Минобороны РФ.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 894 гражданина из 21 иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", — сообщил генерал-полковник Мизинцев.

В четверг, 17 марта, в ведомстве также рассказали, что блокпосты оборудованы на территории Киевской области подразделениями Воздушно-десантных войск России.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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