Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Украине погиб один американец.
"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо этого, деталей у меня нет", — сказал он на пресс-конференции.
Сегодня американские СМИ сообщили, что в Чернигове при обстреле погиб 68-летний американец, который находился в городе с подругой-украинкой.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что правительства западных стран, поощряющие своих граждан вербоваться в качестве наёмников на Украину, будут нести ответственность за их смерть. По данным оборонного ведомства, наёмники обстреливают российскую военную технику, используя иностранное вооружение — зенитные ракетные комплексы Stinger, американские противотанковые Javelin и британские NLAW.
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Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.
Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.