Госдеп США подтвердил гибель американского солдата на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Украине погиб один американец.

"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо этого, деталей у меня нет", — сказал он на пресс-конференции.

Сегодня американские СМИ сообщили, что в Чернигове при обстреле погиб 68-летний американец, который находился в городе с подругой-украинкой.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что правительства западных стран, поощряющие своих граждан вербоваться в качестве наёмников на Украину, будут нести ответственность за их смерть. По данным оборонного ведомства, наёмники обстреливают российскую военную технику, используя иностранное вооружение — зенитные ракетные комплексы Stinger, американские противотанковые Javelin и британские NLAW.

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