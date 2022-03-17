Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что у страны уже заканчиваются ресурсы для того, чтобы продолжать принимать беженцев из Украины, сообщает агентство Associated Press.
Он уточнил, что на данный момент в Чехии уже находятся порядка 270 тысяч украинцев.
"Нам приходится признать, что мы у самой той грани, когда мы можем принять без проблем", — сказал чешский министр.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что долг страны — предоставить беженцам из Украины наилучшие условия. Однако эти слова президента подверглись критике со стороны жителей страны. Так, многих французов беспокоит вопрос экономики.
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