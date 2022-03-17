В Минске найдено тело беглого польского солдата Эмиля Чечко

В Минске по месту жительства был найден мёртвым польский солдат Эмиль Чечко, который во время миграционного кризиса, разразившегося на белорусско-польской границе в декабре 2021 года, сбежал в Белоруссию.

"Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", — говорится в Telegram-канале СК Белоруссии.

Судмедэксперты устанавливают причину смерти Чечко.

В декабре 2021 года на границе Белоруссии белорусские пограничники нашли неподалёку от погранзаставы Тушемля Гродненской погрангруппы польского солдата Эмиля Чечко 1996 года рождения. Он попросил политического убежища из-за несогласия с проводимой Польшей политикой урегулирования миграционного кризиса. Также военнослужащий был шокирован "практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко рассказал, что польские силовики убили более 240 беженцев, среди которых были женщины и дети.

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