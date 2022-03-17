В Киеве назвали условие для скорых переговоров Путина и Зеленского

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что российский лидер Владимир Путин и его коллега Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшие недели. Выяснилось, что для этого нужно полностью сформулировать мирный договор.

"Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи", — заявил Подоляк, слова которого цитирует ТАСС.

При этом советник Зеленского подчеркнул, что украинские власти готовы к любому месту проведения переговоров. Единственным исключением оказалась Россия. Пока в Киеве не задумывались, в каком формате пройдёт беседа, отметил политик.

Ранее Подоляк раскрыл ход переговоров Украины и РФ. По словам советника Зеленского, пока делегации "стоят на своих позициях", однако спорные моменты можно решить за несколько дней или полторы недели.

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