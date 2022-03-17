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Автор Игорь Рябов

В США раскритиковали Зеленского за манипуляции во время обращения к конгрессу

Мир

Американский журнал The American Conservative раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он цитировал лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга в обращении к американскому конгрессу.

В США раскритиковали Зеленского за манипуляции во время обращения к конгрессу

"Зеленский упомянул речь Мартина Лютера Кинга про мечту, при этом выступая не за мир и гармонию, а за бесполётную зону, увеличение военной помощи и усиление санкций", — отмечается в статье.

Автор материала считает, что Вашингтону опасно соглашаться на те варианты помощи, которые предложил Зеленский. По словам журналиста, во время выступления украинский лидер преувеличил факты и даже допустил откровенную ложь, чтобы вызвать эмоциональную реакцию конгрессменов и убедить их оказать помощь Киеву.

Если Байден хочет мира, то он не должен давать Зеленскому то, что он просит, подчеркнул автор статьи.

В среду, 16 марта, украинский президент выступил перед американскими конгрессменами по видеосвязи. Он попросил ввести бесполётную зону над Украиной и обеспечить Вооружённые силы военными самолётами и зенитно-ракетными комплексами, например, С-300.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина владимир зеленский
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