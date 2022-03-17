Глава МИД Чавушоглу: Турция готова стать гарантом безопасности для Украины

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в России поддерживают идею того, чтобы Анкара стала одним из гарантов безопасности для Украины, сообщает "Московский комсомолец".

Глава турецкого ведомства также добавил, что страна готова провести переговоры между президентами России и Украины у себя.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что в телефонной беседе с лидером страны российский лидер Владимир Путин сообщил, что не возражает встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Чавушоглу добавил, что Турция делает всё возможное, чтобы переговоры между Россией и Украиной состоялись.

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