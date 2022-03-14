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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский по-прежнему в Киеве, рассказали в его офисе

Мир

По словам заместителя руководителя офиса украинского президента Кирилла Тимошенко, лидер страны Владимир Зеленский по-прежнему находится в Киеве, вместе со своей командой.

"Я на Банковой, как и президент, как и руководитель офиса президента. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского). Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам", — объяснил Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада".

Согласно прозвучавшим ранее заявлениям спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Зеленский сбежал из Киева во Львов, а затем вообще покинул территорию Украины и перебрался в Польшу. То же самое говорил и депутат Рады Илья Кива, который утверждает, что Зеленский скрывается ото всех в Польше, в посольстве США.

В Верховной Раде эту информацию не подтверждают.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. После этого Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с РФ.

 

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Зеленский назвал место возможных переговоров с Путиным
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы верховная рада вячеслав володин владимир зеленский
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