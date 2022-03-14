Песков ответил на вопрос по поводу местонахождения Кадырова

Отвечая на вопрос о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что российские власти не располагают такой информацией.

Для уточнения этого вопроса Песков посоветовал представителям прессы обратиться в администрацию главы республики непосредственно в Чечне.

"Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится… Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне", — сообщил Песков журналистам РИА Новости, которые спросили, правда ли то, что Кадыров находится сейчас на Украине.

Когда Песков ещё раз спросили, находится ли Кадыров в данный момент в Чечне, представитель Кремля ответил, что таких данных у него нет.

Несмотря на неконкретный ответ Пескова, многие почти уверены, что Кадыров действительно сейчас на Украине, благодаря появившемуся в воскресенье, 13 марта, видео, на котором он с чеченскими командирами обсуждает детали военной операции. По разговорам понятно, что глава Чечни в момент записи видео находился в 7 км от Киева, в посёлке Гостомеле.

Сам Кадыров ещё больше запутывает зрителей, заявив, что не раскроет своё настоящее местоположение.

"Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?" — иронично спрашивает глава Чечни.

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