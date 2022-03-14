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Автор Юлия Миленина

Подоляк: четвёртый раунд переговоров Украины и РФ идёт тяжело

Мир

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта идут тяжело.

Подоляк: четвёртый раунд переговоров Украины и РФ идёт тяжело

По его словам, обе стороны активно высказывают свои уже уточнённые позиции.

"Коммуникация тяжело, но идёт. Причина разногласий состоит в том, что у нас очень разные политические системы", — отметил Подоляк в своём Telegram-канале.

Четвёртый раунд переговоров организован в видеоформате. Незадолго до начала диалога Подоляк сообщил, что Киев намерен обсуждать вывод Вооружённых сил России и прекращение огня.

Ранее делегации из РФ и Украины уже три раза встречались на территории Белоруссии. Политикам удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров и оказании помощи мирным жителям.

С 24 февраля ВС РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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