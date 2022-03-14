Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта идут тяжело.
По его словам, обе стороны активно высказывают свои уже уточнённые позиции.
"Коммуникация тяжело, но идёт. Причина разногласий состоит в том, что у нас очень разные политические системы", — отметил Подоляк в своём Telegram-канале.
Четвёртый раунд переговоров организован в видеоформате. Незадолго до начала диалога Подоляк сообщил, что Киев намерен обсуждать вывод Вооружённых сил России и прекращение огня.
Ранее делегации из РФ и Украины уже три раза встречались на территории Белоруссии. Политикам удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров и оказании помощи мирным жителям.
С 24 февраля ВС РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.