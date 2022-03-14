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Автор Светлана Нерадовская

Киев планирует обсуждать вывод российских Вооружённых сил на переговорах

Мир

По словам Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского, в ходе четвёртого этапа российско-украинских переговоров Киев планирует поднять тему вывода российских войск с территории Украины.

Киев планирует обсуждать вывод российских Вооружённых сил на переговорах

"Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности", — написал Подоляк в Telegram-канале.

К этому заявлению Подоляк добавил короткий видеоролик, в котором отметил, что "буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый раунд".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Москва и Киев уже трижды встречались для проведения переговоров по вопросу преодоления кризиса. В первый раз встреча прошла на территории Белоруссии 28 февраля, второй раз — 3 марта, когда было решено открыть гуманитарные коридоры для вывода мирного населения Украины из зоны боевых действий. Третья встреча, продлившаяся три часа, состоялась 7 марта.

При этом Подоляк отметил, что помимо очных встреч российской и украинской сторон, они также много общаются между собой в видеоформате посредством специально созданных рабочих групп.

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ДАТА НАЗНАЧЕНА! 4 РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ! ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И УКРАИНЫ ИДУТ В ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы михаил подоляк владимир зеленский
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