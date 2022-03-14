В Роскосмосе отреагировали на слухи об отказе возвращать астронавта США на Землю

Представители российской госкомпании "Роскосмос" сообщили, что не станут оставлять астронавта США Марка Ванде Хая на МКС. Как подчеркнули в пресс-службе организации, партнёрам не стоит сомневаться в её надежности.

"Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", — сказали в корпорации, передаёт ТАСС.

Таким образом Роскосмос опроверг данные западных журналистов, которые предположили, что компания откажется доставлять астронавта на Землю из-за антироссийских санкций. Как отметили представили организации, обеспечение безопасности на станции является самым главным принципом.

Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Telegram-канале видеофрагмент выпуска Fox News. В нём сотрудники СМИ предупредили, что Роскосмос способен оставить Хая в космосе.

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