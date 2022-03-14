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Автор Юлия Миленина

В США разглядели прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Мир

Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила, что американские политики заметили прогресс в переговорах России и Украины по урегулированию конфликтной ситуации.

В США разглядели прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Она подчеркнула в эфире телеканала Fox: некоторые признаки указывают на готовность государств вести "реально серьёзный" диалог.

"Мы видим ряд признаков, которые говорят о готовности вести реально серьёзные переговоры между украинской и российской делегациями", — отметила Шерман.

По словам политика, РФ испытывает "колоссальное давление" со стороны Запада. Кроме того, она считает, что российский лидер Владимир Путин собирается "разрушить Украину". Американский политик призвала Запад и дальше помогать Киеву любыми возможными способами, в том числе путём поставок военной техники.

Ранее в Белоруссии состоялись три раунда российско-украинских переговоров. В понедельник, 14 марта, пройдёт четвёртый раунд.

Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля.

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