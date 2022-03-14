Поклонская: нападки на русских из-за событий на Украине напоминают инквизицию

Нападки на русских в западных государствах, начавшиеся из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины, отсылают ко временам инквизиции. Такое мнение выразила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

По её словам, соотечественники, проживающие на Западе, стали всё чаще звонить на горячую линию Россотрудничества и информировать о травле, передаёт РИА Новости.

"Нападки, которым они подвергаются из-за событий, происходящих на Украине, могут привести к негативным последствиям. Всё это напоминает времена инквизиции", — сказала Поклонская.

Она считает, что теперь в представлении Запада грехом является национальность человека. Заместитель руководителя Россотрудничества подчеркнула: эта характеристика ни в коем случае не может быть причиной для притеснений и унижений людей.

С 24 февраля ВС РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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