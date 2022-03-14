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Автор Светлана Нерадовская

Япония призвала к реформированию Совбеза ООН из-за "буйства" России

Мир

По мнению японского премьер-министра Фумио Кисиды, озвученного им в ходе выступления в парламентском комитете, из-за происходящего на Украине и того, что Россия там делает, Совбез ООН должен быть реформирован, что, в свою очередь, должно послужить основой для нового мирового порядка.

Япония призвала к реформированию Совбеза ООН из-за "буйства" России

"Буйство России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка", — заявил Кисида, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Япония и до этого настаивала на том, что применение права вето необходимо максимально контролировать самостоятельно.

"Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета безопасности и реформирования ООН", — заключил Кисида.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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СпецОперация на Украине / Заседания СБ ООН / Новости прямой эфир
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония россия украина совбез оон фумио кисида
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