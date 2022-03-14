По мнению японского премьер-министра Фумио Кисиды, озвученного им в ходе выступления в парламентском комитете, из-за происходящего на Украине и того, что Россия там делает, Совбез ООН должен быть реформирован, что, в свою очередь, должно послужить основой для нового мирового порядка.
"Буйство России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, указывает на необходимость организации нового мирового порядка", — заявил Кисида, слова которого приводит РИА Новости.
Он напомнил, что Япония и до этого настаивала на том, что применение права вето необходимо максимально контролировать самостоятельно.
"Вместе со странами, позитивно расположенными к реформам, мы будем продолжать усилия для реформирования Совета безопасности и реформирования ООН", — заключил Кисида.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.