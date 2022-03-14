Мурадов призвал сделать русский язык на Украине вторым государственным

Русский язык на Украине обязательно нужно сделать вторым государственным. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, во всех станах постсоветского пространства проживают большие русскоязычные общины. Политик считает, что они должны получить право свободно выражаться на родном языке.

"Русский язык обязательно должен стать вторым государственным на Украине", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

Он посоветовал Киеву взять пример с Крыма, на территории которого меньше украиноязычных граждан, чем на Украине русскоязычных. Тем не менее, как отметил Мурадов, украинский язык на полуострове считается государственным.

Политик убеждён: свободное пользование родным языком — залог мира и согласия. Кроме того, такие требования выдвигаются в международных конвенциях по языковым правам национальных меньшинств.

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