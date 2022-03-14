СБУ пожаловалась на неожиданный побочный эффект от широкомасштабной ловли российских шпионов и диверсантов в осаждённых городах Украины.
Как следует из распространённого разведведомством Незалежной сообщения, атмосфера шпиономании на Украине сыграла злую шутку с силовиками:
"Зафиксированы случаи, когда социальные сети делаются вбросы о якобы предателях и диверсантах: публикуются фото, фамилии, номера машин. С призывом немедленно задержать. На поверку оказывается, что "данные" эти военных или сотрудников силовых структур".
Такие вбросы провоцируют столкновения и перестрелки между украинскими военными и вооружёнными активистами. По мнению СБУ, таким образом "провокаторы с российской стороны пытаются посеять раздор между защитниками Украины".
Напомним, ранее Pravda.Ru со слов американского режиссёра, живущего сейчас в Киеве, рассказывала, что раздача оружия "всем желающим" в Киеве "аукнулась" горожанам "полной анархией".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.