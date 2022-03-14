Крым и Донбасс связали сухопутным коридором, заявил Мурадов

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины удалось связать сухопутным коридором Крым и Донбасс.

По его словам, военнослужащие взяли под контроль автодорогу от Крыма до Мариуполя. Во время боёв с украинскими националистами данную магистраль планируют использовать для поставки гуманитарных грузов для населения освобождённых областей Донецкой народной республики, передаёт РИА Новости.

"Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающий полуостров с Мариуполем и промышленным регионом Донбасса", — прокомментировал Мурадов.

Он также добавил, что в период СССР трасса с твёрдым покрытием позволяла организовывать сквозную перевозку хозяйственных грузов от Евпатории через Мариуполь к Донецку.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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