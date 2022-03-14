Депутат ГД Анатолий Вассерман раскрыл настоящую цель антироссийских санкций США.
В интервью изданию Народные новости, политический аналитик высказал мнение, что санкционное давление — всего лишь инструмент, с помощью которого Штаты пытаются вернуть себе статус мирового лидера.
По его словам, санкции, вводимые Вашингтоном против Москвы, имеют целью:
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.