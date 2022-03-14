Вассерман: антироссийские санкции США вообще не про Украину

Депутат ГД Анатолий Вассерман раскрыл настоящую цель антироссийских санкций США.

В интервью изданию Народные новости, политический аналитик высказал мнение, что санкционное давление — всего лишь инструмент, с помощью которого Штаты пытаются вернуть себе статус мирового лидера.

По его словам, санкции, вводимые Вашингтоном против Москвы, имеют целью:

максимально ослабить экономику Европы для того, чтобы диктовать ей свои условия в обмен на "помощь"; полностью нейтрализовать финансовые связи Евросоюза с Китаем, чтобы помешать усилению Пекина на международной арене; снизить позиции Москвы, чтобы она не развивала связи всё с тем же Китаем, мешая Вашингтону в противостоянии с ним.

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