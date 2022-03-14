На Украине назвали "загадкой" ситуацию с передачей истребителей НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "дипломатической загадкой" ситуацию с затянувшейся передачей Киеву истребителей НАТО.

По его словам, страны, входящие в состав Североатлантического альянса, обещали оказать поддержку Украине, однако Киев до сих пор не получил достаточного количества техники для "прекращения господства России в небе", передаёт американский канал CBS.

"Всё произошедшее вокруг истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. Все готовы передать их, но ничего не происходит. Мы не получаем самолётов. Это мне напоминает игру в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой и получает его обратно", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул: сейчас у Киева нет времени на "пинг-понговую дипломатию". Глава МИД Украины пообещал и дальше оказывать давление на Штаты, чтобы в конечном итоге они передали свои истребители.

При этом Кулеба добавил, что Украина уже не ожидает защиты от Североатлантического альянса, а лишь просит помочь поставками техники.

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