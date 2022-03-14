Британский полковник призвал к убийству президента России

Экс-глава британской армии заявил, что НАТО и западные союзники не должны исключать возможность убийства президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Полковник Ричард Кемп сказал, что Путин представляет собой "постоянную и смертельную угрозу", и его убийство может быть "неприятным" для некоторых, но это может помочь спасти тысячи жизней", — пишет издание.

Полковник Ричард Кемп, командовавший британскими войсками в Афганистане, заявил:

"НАТО должно рассмотреть все варианты его отстранения от власти. Даже его убийство. Конечно, лучше всего было бы увидеть Путина свергнутым, арестованным и судимым либо в России, либо в Международном уголовном суде. Но эти варианты вряд ли когда-либо произойдут. Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятно для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей, российскими войсками, Верховным главнокомандующим которых он является".

Британский полковник провёл параллели с Усамой Бен Ладеном, главой Исламского государства Абу Бакр Аль-Багдади, и командующим иранской республиканской гвардией Касемом Сулеймани, которые, по его словам, "были убиты, чтобы противостоять угрозам Западу".

И, видимо, для пущей убедительности вспомнил, что британское правительство "планировало убийство Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны", но "к сожалению, это не было осуществлено".

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