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Автор Денис Постольский

Коронавирус возвращается! Ожидается новая волна COVID-19

Мир

Численность заболевающих COVID-19 стремительно падает, пик пройдет, люди ожидают окончательного завершения эпидемии, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на врача-инфекциониста, кандидат медицинских наук Андрея Позднякова. Однако он считает, что радоваться рано.

Коронавирус возвращается! Ожидается новая волна COVID-19

По его словам, через некоторое время коллективный иммунитет, выработанный во время прохождения последнего пика заболеваемости коронавирусом, рано или поздно начнёт снижаться, что приведёт к новой волне заболеваемости.

Отмечается, что вирус остался в популяции во всех странах. При этом скопления людей могут привести к локальной вспышке.

Как отметил врач, естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости коронавирусом будет и у статичной части населения разных стран.

Так, после двухлетнего периода почти нулевой статистики заражения коронавирусной инфекцией, в Китае отмечен резкий рост темпов заболеваемости. Население Поднебесной крайне озабочено эпидемиологической ситуацией в стране. Предыдущие низкие показатели заболеваемости и нынешний бешеный рост заражения, как отмечают наблюдатели, не может не вызвать широких социально-экономических и политических последствий.

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы здоровье эпидемия коронавирус
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