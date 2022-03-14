Коронавирус возвращается! Ожидается новая волна COVID-19

Численность заболевающих COVID-19 стремительно падает, пик пройдет, люди ожидают окончательного завершения эпидемии, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на врача-инфекциониста, кандидат медицинских наук Андрея Позднякова. Однако он считает, что радоваться рано.

По его словам, через некоторое время коллективный иммунитет, выработанный во время прохождения последнего пика заболеваемости коронавирусом, рано или поздно начнёт снижаться, что приведёт к новой волне заболеваемости.

Отмечается, что вирус остался в популяции во всех странах. При этом скопления людей могут привести к локальной вспышке.

Как отметил врач, естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости коронавирусом будет и у статичной части населения разных стран.

Так, после двухлетнего периода почти нулевой статистики заражения коронавирусной инфекцией, в Китае отмечен резкий рост темпов заболеваемости. Население Поднебесной крайне озабочено эпидемиологической ситуацией в стране. Предыдущие низкие показатели заболеваемости и нынешний бешеный рост заражения, как отмечают наблюдатели, не может не вызвать широких социально-экономических и политических последствий.

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