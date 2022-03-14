Джон Болтон: То, что мы переживаем, - это история провала Запада

Экс-советник по безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Россия "вряд ли" хочет "захватить всю Украину".

Об это он рассказал в интервью немецкому таблоиду Der Spiegel:

"Я считаю, что Путин хочет восточную и южную части Украины, где в основном живут русскоязычные украинцы. И он хочет получить полный контроль над северным побережьем Черного моря, которым он почти уже владеет".

По его словам, при таком сценарии Россия могла бы превратить эту часть Украины в российское "марионеточное государство".

Говоря о Владимире Путине, Болтон назвал его "хладнокровным" и "рациональным мыслителем":

"Что рационально или нет, по этому поводу у нас на Западе могут быть другие взгляды, чем у Путина. Но то, что он сейчас делает на Украине, полностью согласуется с тем, что он всегда говорил. Речь, которую Путин произнес в начале войны и в которой он объявил Украину частью России, я так или иначе уже часто слышал — не только от него, но и от его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Я знаю, что на данный момент многие думают, что Путин сошёл с ума. Я не психолог, но я не думаю, что это правда".

Что же касается сложившейся ситуации в целом — спецоперация России на Украине, реакция на неё коллективного Запада и кризис, разразившийся в Европе из-за антироссийских санкций — экс-советник президента США по безопасности заявил:

"То, что мы переживаем, — это история западного провала. Мы похлопываем друг друга по плечам и поздравляем друг друга с тем, насколько объединено НАТО. Но нам не удалось предотвратить вторжение в Украину. И это подтверждает: НАТО слаб".

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