Экс-советник по безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Россия "вряд ли" хочет "захватить всю Украину".
Об это он рассказал в интервью немецкому таблоиду Der Spiegel:
"Я считаю, что Путин хочет восточную и южную части Украины, где в основном живут русскоязычные украинцы. И он хочет получить полный контроль над северным побережьем Черного моря, которым он почти уже владеет".
По его словам, при таком сценарии Россия могла бы превратить эту часть Украины в российское "марионеточное государство".
Говоря о Владимире Путине, Болтон назвал его "хладнокровным" и "рациональным мыслителем":
"Что рационально или нет, по этому поводу у нас на Западе могут быть другие взгляды, чем у Путина. Но то, что он сейчас делает на Украине, полностью согласуется с тем, что он всегда говорил. Речь, которую Путин произнес в начале войны и в которой он объявил Украину частью России, я так или иначе уже часто слышал — не только от него, но и от его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Я знаю, что на данный момент многие думают, что Путин сошёл с ума. Я не психолог, но я не думаю, что это правда".
Что же касается сложившейся ситуации в целом — спецоперация России на Украине, реакция на неё коллективного Запада и кризис, разразившийся в Европе из-за антироссийских санкций — экс-советник президента США по безопасности заявил:
"То, что мы переживаем, — это история западного провала. Мы похлопываем друг друга по плечам и поздравляем друг друга с тем, насколько объединено НАТО. Но нам не удалось предотвратить вторжение в Украину. И это подтверждает: НАТО слаб".
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