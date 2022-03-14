На Бермудских островах "приземлили" сотни российских самолетов

Бермудские острова объявили, что приостанавливают действие сертификатов летной годности для самолетов, эксплуатируемых российскими компаниями.

Таким образом, почти 800 самолетов, эксплуатируемых ведущими перевозчиками страны, оказались "заземлёнными".

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) заявляет, что его способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолетов в реестре воздушных судов Бермудских островов была подорвана международными санкциями, введенными в отношении Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

"Система летной годности была ограничена до такой степени, что Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) не может уверенно утвердить эти самолеты как годные к полету. Таким образом, по состоянию на 23:59 UTC 12 марта 2022 года BCAA временно приостановила действие всех сертификатов летной годности воздушных судов, эксплуатируемых в соответствии со статьей 83bis Соглашения между Бермудскими островами и Российской Федерацией", — написано в распространённом заявлении. "Ни один самолет не может подняться в небо без сертификата летной годности, который выдает управление гражданской авиации страны, где он зарегистрирован. Это касается как международных, так и внутренних рейсов. Нарушение этих правил похоже на вождение украденного автомобиля с просроченными водительскими правами и поддельными номерными знаками”, — цитирует RT объяснение неназванного "топ-менеджера российского перевозчика".

Это решение — ещё один удар по российскому авиационному сектору.

Российские компании, включая ведущих перевозчиков "Аэрофлот" и S7, по сообщениям, имеют 768 самолетов, зарегистрированных на Бермудах — островном государстве с населением около 70 000 человек в Северной Атлантике и британской заморской территории.

Речь идет в основном о самолетах Boeing и Airbus от иностранных лизинговых фирм.

Ранее, напомним, Минтранс России заявил, что рассматривает возможность добавления этих самолетов в российский реестр, а также сохранения их иностранной регистрации, чтобы держать их в воздухе. Процедура получения соответствующих документов в стране упрощена.

После начала российской спецоперации на Украине Европейский Союз запретил продажу гражданских самолетов и запчастей в Россию, а также запретил компаниям ремонтировать или страховать российские самолеты.

Лизинговым фирмам также было приказано расторгнуть свои контракты с перевозчиками страны к концу марта. Москва ответила предупреждением, что рассмотрит вопрос о национализации иностранных самолетов, если вопрос не будет решен иначе.