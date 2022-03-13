EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Пауло Коэльо выступил против русофобии

Мир

Бразильский писатель Пауло Коэльо, чьими произведениями зачитывается весь мир, выступил против роста русофобии, начавшегося на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Пауло Коэльо выступил против русофобии

Автор "Алхимика” и "Одиннадцати минут" написал в Twitter, что "украинский кризис" стал "удобным поводом для русофобии”.

Стоит ли говорить, что твит вызвал волну возмущений и хейта: пользователи соцсети потребовали, чтобы писатель осудил "российское наступление", как и многие другие знаменитости с мировым именем, и чтобы он назвал события в Украине "неспровоцированной, неоправданной войной”.

В своем ответе на комментарии Коэльо, продавший миллионы книг как в России, так и на Украине, дал понять, что знает об этих двух странах гораздо больше, чем те, кто их писал.

"Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле. Это Украина. Я преодолел 10 000 км на поезде от Москвы до Владивостока. Это Россия. Да, идет война: но не надо винить простых людей”, — написал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Топ 10 Фактов Пауло Коэльо
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
На Бермудских островах "приземлили" сотни российских самолетов
Захарова прокомментировала призыв Украины к "устранению" Путина
Пауло Коэльо выступил против русофобии
Зеленский назвал истинную цель переговоров с Россией
Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?
Прибывших на Украину наёмников разбомбили с воздуха
Отказ от газа из России будет стоить каждому швейцарцу 3 тысячи евро ежегодно
Кадыров: СБУ продаёт данные добровольцев на Украине "за копейки"
Лука Затравкин высказался о своём задержании полицией: "Статья и штраф"
Газманов прокомментировал слухи о попытках получить гражданство Израиля
Популярное
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Мир. Новости мира
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Политика. Новости и аналитика
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Политика. Новости и аналитика
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Любовь Степушова Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине? Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы, за что воюете? Людмила Черткова Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов
Силовые структуры
Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать
Новости Украины
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Украинцы, за что воюете?
Новости Украины
Украинцы, за что воюете?
Последние материалы
Пауло Коэльо выступил против русофобии
Зеленский назвал истинную цель переговоров с Россией
Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?
Прибывших на Украину наёмников разбомбили с воздуха
Отказ от газа из России будет стоить каждому швейцарцу 3 тысячи евро ежегодно
Кадыров: СБУ продаёт данные добровольцев на Украине "за копейки"
Лука Затравкин высказался о своём задержании полицией: "Статья и штраф"
Газманов прокомментировал слухи о попытках получить гражданство Израиля
На Украине видео Зеленского из госпиталя назвали фейком
Наёмники на Украине: без еды, воды и патронов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников