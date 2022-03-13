Пауло Коэльо выступил против русофобии

Бразильский писатель Пауло Коэльо, чьими произведениями зачитывается весь мир, выступил против роста русофобии, начавшегося на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Автор "Алхимика” и "Одиннадцати минут" написал в Twitter, что "украинский кризис" стал "удобным поводом для русофобии”.

Стоит ли говорить, что твит вызвал волну возмущений и хейта: пользователи соцсети потребовали, чтобы писатель осудил "российское наступление", как и многие другие знаменитости с мировым именем, и чтобы он назвал события в Украине "неспровоцированной, неоправданной войной”.

В своем ответе на комментарии Коэльо, продавший миллионы книг как в России, так и на Украине, дал понять, что знает об этих двух странах гораздо больше, чем те, кто их писал.

"Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле. Это Украина. Я преодолел 10 000 км на поезде от Москвы до Владивостока. Это Россия. Да, идет война: но не надо винить простых людей”, — написал он.

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