Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?

Сухопутные силы самообороны Японии (GSDF) начали в воскресенье трехнедельные совместные военные учения с американскими войсками, дислоцированными на Окинаве.

Японское информационное агентство Kyodo сообщило, что военные двух стран будут отрабатывать приёмы "сдерживания потенциальной агрессии со стороны конкурентов”.

По словам капитана морской пехоты Николь Гальегос, первые крупномасштабные учения в Индо-Тихоокеанском регионе с участием обоих подразделений продлятся до 25 марта.

Начальник GSDF генерал Есихидэ Йошида сообщил, что в учениях примут участие 440 японских солдат и 600 морских пехотинцев США. По словам Киодо, "участники увидят землю с моря и воздуха, а также различные боевые ситуации на земле".

"Япония впервые намерена использовать в первой островной цепи конвертоплан американского производства V-22 Osprey", — добавил он.

"Первая островная цепь" — цепь архипелагов, охватывающих Японию, Тайвань, северные Филиппины, Борнео, Курилы и острова Рюкю на юго-западе до российского острова Сахалин и полуострова Камчатка на северо-востоке. Этот термин используется как Китаем, так и США в их соответствующих внешнеполитических и военных стратегиях.

Острова Сенкаку — необитаемая группа к северо-востоку от Тайваня, в Восточно-Китайском море — также попадают в эту цепь. Острова в настоящее время находятся под управлением Японии, но Пекин считает их спорной территорией.

По данным Kyodo, учения являются частью концепции передовых базовых операций США — стратегии, направленной на предотвращение того, чтобы противники Америки, такие как Китай, препятствовали американскому военному участию в проблемных областях. Концепция включает постоянное военно-морское присутствие в таких регионах даже при нормальных обстоятельствах.

Хотя ни Япония, ни США не назвали, какая страна будет выступать в роли "условного противника объявление об учениях было сделано примерно через две недели после того, как Министерство иностранных дел Японии заявило, что четыре самых южных Курильских острова "оккупированы Россией".

Напомним, что Курильские острова десятилетиями были предметом разногласий между Москвой и Токио. Россия приобрела их после окончания Второй мировой войны и считает неотъемлемой частью своей территории. Однако Япония продолжает настаивать на своем суверенитете. Спор об островах помешал двум странам подписать официальный мирный договор после войны.

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