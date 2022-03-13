EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?

Мир

Сухопутные силы самообороны Японии (GSDF) начали в воскресенье трехнедельные совместные военные учения с американскими войсками, дислоцированными на Окинаве.

Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?

Японское информационное агентство Kyodo сообщило, что военные двух стран будут отрабатывать приёмы "сдерживания потенциальной агрессии со стороны конкурентов”.

По словам капитана морской пехоты Николь Гальегос, первые крупномасштабные учения в Индо-Тихоокеанском регионе с участием обоих подразделений продлятся до 25 марта.

Начальник GSDF генерал Есихидэ Йошида сообщил, что в учениях примут участие 440 японских солдат и 600 морских пехотинцев США. По словам Киодо, "участники увидят землю с моря и воздуха, а также различные боевые ситуации на земле".

"Япония впервые намерена использовать в первой островной цепи конвертоплан американского производства V-22 Osprey", — добавил он.

  • "Первая островная цепь" — цепь архипелагов, охватывающих Японию, Тайвань, северные Филиппины, Борнео, Курилы и острова Рюкю на юго-западе до российского острова Сахалин и полуострова Камчатка на северо-востоке. Этот термин используется как Китаем, так и США в их соответствующих внешнеполитических и военных стратегиях.
  • Острова Сенкаку — необитаемая группа к северо-востоку от Тайваня, в Восточно-Китайском море — также попадают в эту цепь. Острова в настоящее время находятся под управлением Японии, но Пекин считает их спорной территорией.

По данным Kyodo, учения являются частью концепции передовых базовых операций США — стратегии, направленной на предотвращение того, чтобы противники Америки, такие как Китай, препятствовали американскому военному участию в проблемных областях. Концепция включает постоянное военно-морское присутствие в таких регионах даже при нормальных обстоятельствах.

Хотя ни Япония, ни США не назвали, какая страна будет выступать в роли "условного противника объявление об учениях было сделано примерно через две недели после того, как Министерство иностранных дел Японии заявило, что четыре самых южных Курильских острова "оккупированы Россией".

Напомним, что Курильские острова десятилетиями были предметом разногласий между Москвой и Токио. Россия приобрела их после окончания Второй мировой войны и считает неотъемлемой частью своей территории. Однако Япония продолжает настаивать на своем суверенитете. Спор об островах помешал двум странам подписать официальный мирный договор после войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему у Японии НЕТ Ненависти к США за Хиросиму и Нагасаки?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша япония военные учения
Sberbank
Новости
На Бермудских островах "приземлили" сотни российских самолетов
Захарова прокомментировала призыв Украины к "устранению" Путина
Пауло Коэльо выступил против русофобии
Зеленский назвал истинную цель переговоров с Россией
Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?
Прибывших на Украину наёмников разбомбили с воздуха
Отказ от газа из России будет стоить каждому швейцарцу 3 тысячи евро ежегодно
Кадыров: СБУ продаёт данные добровольцев на Украине "за копейки"
Лука Затравкин высказался о своём задержании полицией: "Статья и штраф"
Газманов прокомментировал слухи о попытках получить гражданство Израиля
Популярное
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Мир. Новости мира
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Политика. Новости и аналитика
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Политика. Новости и аналитика
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Любовь Степушова Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине? Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы, за что воюете? Людмила Черткова Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов
Силовые структуры
Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать
Новости Украины
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Украинцы, за что воюете?
Новости Украины
Украинцы, за что воюете?
Последние материалы
Пауло Коэльо выступил против русофобии
Зеленский назвал истинную цель переговоров с Россией
Совместные учения Японии и США - против кого воевать учатся?
Прибывших на Украину наёмников разбомбили с воздуха
Отказ от газа из России будет стоить каждому швейцарцу 3 тысячи евро ежегодно
Кадыров: СБУ продаёт данные добровольцев на Украине "за копейки"
Лука Затравкин высказался о своём задержании полицией: "Статья и штраф"
Газманов прокомментировал слухи о попытках получить гражданство Израиля
На Украине видео Зеленского из госпиталя назвали фейком
Наёмники на Украине: без еды, воды и патронов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников