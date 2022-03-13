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Автор Денис Постольский

Прибывших на Украину наёмников разбомбили с воздуха

Мир

Около 180 иностранных наёмников уничтожены в результате удара ВС России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Прибывших на Украину наёмников разбомбили с воздуха

Также 13 марта высокоточным оружием большой дальности уничтожена крупная партия иностранных вооружений. Отмечается, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.

По данным Конашенкова, в украинских учебных центрах в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский Киев был развернут пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих. Также там находилась база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

Напомним, из двухсот прибывших на Украину иностранцев-наёмников 170 уже передумали воевать. Об этом сообщил журналист из США Нолан Питэрсон.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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