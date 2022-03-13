Около 180 иностранных наёмников уничтожены в результате удара ВС России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
Также 13 марта высокоточным оружием большой дальности уничтожена крупная партия иностранных вооружений. Отмечается, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
По данным Конашенкова, в украинских учебных центрах в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский Киев был развернут пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих. Также там находилась база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.
Напомним, из двухсот прибывших на Украину иностранцев-наёмников 170 уже передумали воевать. Об этом сообщил журналист из США Нолан Питэрсон.
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