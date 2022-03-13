Кадыров: СБУ продаёт данные добровольцев на Украине "за копейки"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Украинцам, попросив их "не реагировать на призывы националистов" и не записываться в добровольцы.

В своем Telegram-канале политик заявил, украинские граждане станут "всего лишь одноразовыми солдатами", а на исход российской военной операции это не повлияет. Как утверждает Кадыров, Служба безопасности Украины "за копейки" продаёт информацию о тех, кто записался в добровольцы.

Также глава Чечни приложил к сообщению документ с ФИО, паспортными данными и адресами. Утверждается, что речь идет о добровольцах Житомирской области, а список создан "одной из подобных националистических военных администраций".

Кадыров отметил, что перечень передали командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову "для использования по назначению".

"Поберегите своих родных! Мирная жизнь наступит уже скоро, и чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки", — отметил он.

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева.

"Приказ всё ещё в силе — действовать до полного уничтожения нациков", — заявил глава Чечни.

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