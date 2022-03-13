В Минобороны Белоруссии назвали фейком вбросы про участие в операции на Украине

В Минобороны Белоруссии заявили, что никакого бунта в рядах Вооружённых сил страны на фоне готовящейся отправки белорусских войск на Украину нет, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Так, в сообщении телеканала говорится о том, что это очередной фейк. В качестве автора вброса называется Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

"Это является не более чем дезинформацией и очередной попыткой осуществить провокацию. Министерство обороны напоминает: белорусские военнослужащие в специальной военной операции в Украине не участвуют", — заявили в белорусском ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит любые западные санкции.

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