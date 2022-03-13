В Минобороны Белоруссии заявили, что никакого бунта в рядах Вооружённых сил страны на фоне готовящейся отправки белорусских войск на Украину нет, сообщает телеканал "Беларусь 1".
Так, в сообщении телеканала говорится о том, что это очередной фейк. В качестве автора вброса называется Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
"Это является не более чем дезинформацией и очередной попыткой осуществить провокацию. Министерство обороны напоминает: белорусские военнослужащие в специальной военной операции в Украине не участвуют", — заявили в белорусском ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит любые западные санкции.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.