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Автор Игорь Буккер

Западные СМИ цинично обыгрывают гибель американского журналиста

Мир » Бывший СССР » Украина

По предварительным данным, в результате обстрела города Ирпень в пригороде Киева погиб американский журналист и режиссер Брент Рено (Brent Renaud). Редакция газеты The New York Times утверждает, что 51-летний Рено ранее сотрудничал с изданием. В последний раз он заключил подобный контракт в 2015 году, однако в настоящее не являлся их сотрудником.

Западные СМИ цинично обыгрывают гибель американского журналиста

Смерть коллеги подтвердила репортер PBS Джейн Фергюсон (Jane Ferguson), которая видела его труп.

«Брент был талантливым режиссером, но он не был в командировке на Украине от New York Times», — сообщили представители издательства.

В Нью-Йоркском издании отметили, что информация о том, что Брент работал на New York Times, появились из-за того, что он носил бейджик, который был выдан ему лет пять тому назад. Кинодокументалист якобы собирал материал о беженцах с Украины.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие».

Белый дом собирается расследовать обстоятельства гибели американца под Киевом. Однако западные СМИ уже бездоказательно трубят об убийстве Рено россиянами, причем застреленного в затылок.

Помимо пребывания в «горячих точках» по всему миру, Рено снимал документальные расследования о криминальных бандах в Чикаго и о мексиканских наркокартелях, действующих под эгидой американских покровителей.  

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша киев украина журналист
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