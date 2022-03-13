Западные СМИ цинично обыгрывают гибель американского журналиста

По предварительным данным, в результате обстрела города Ирпень в пригороде Киева погиб американский журналист и режиссер Брент Рено (Brent Renaud). Редакция газеты The New York Times утверждает, что 51-летний Рено ранее сотрудничал с изданием. В последний раз он заключил подобный контракт в 2015 году, однако в настоящее не являлся их сотрудником.

Смерть коллеги подтвердила репортер PBS Джейн Фергюсон (Jane Ferguson), которая видела его труп.

«Брент был талантливым режиссером, но он не был в командировке на Украине от New York Times», — сообщили представители издательства.

В Нью-Йоркском издании отметили, что информация о том, что Брент работал на New York Times, появились из-за того, что он носил бейджик, который был выдан ему лет пять тому назад. Кинодокументалист якобы собирал материал о беженцах с Украины.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие».

Белый дом собирается расследовать обстоятельства гибели американца под Киевом. Однако западные СМИ уже бездоказательно трубят об убийстве Рено россиянами, причем застреленного в затылок.

Помимо пребывания в «горячих точках» по всему миру, Рено снимал документальные расследования о криминальных бандах в Чикаго и о мексиканских наркокартелях, действующих под эгидой американских покровителей.

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