Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены, о чём докладывает мой дорогой брат Магомед Тушаев. Приказ всё ещё в силе — действовать до полного уничтожения нациков", — заявил глава Чечни.
В воскресенье, 13 марта, в СМИ появилась информация, что Рамзан Кадыров, вероятнее всего, сейчас находится на Украине, в зоне спецоперации России. На опубликованном RT видео можно увидеть разговор Кадырова с командирами, которые докладывают ему о боях в ДНР.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.