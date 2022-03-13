Кадыров: подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены, о чём докладывает мой дорогой брат Магомед Тушаев. Приказ всё ещё в силе — действовать до полного уничтожения нациков", — заявил глава Чечни.

В воскресенье, 13 марта, в СМИ появилась информация, что Рамзан Кадыров, вероятнее всего, сейчас находится на Украине, в зоне спецоперации России. На опубликованном RT видео можно увидеть разговор Кадырова с командирами, которые докладывают ему о боях в ДНР.

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