RT: Кадыров находится в зоне российской спецоперации на Украине

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров, вероятнее всего, сейчас находится на Украине, в зоне спецоперации РФ. Информация об этом появилась на телеканале RT.

На опубликованном видео можно увидеть разговор Кадырова с командирами, которые докладывают ему о боях в ДНР. По контексту становится понятно, что разговор Калырова с бойцами происходит в 7 км от Киева.

"Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним", — рассказал чеченский командир своему начальнику.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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