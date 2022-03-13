Бойцы ЛНР при наступлении наткнулись на места массового убийства мирных жителей

В Народной милиции ЛНР заявили, что в ходе наступления на Попаснянском направлении бойцы обнаружили места массового убийства мирного населения Донбасса в районе железной дороги.

По информации ведомства, украинские силовики, отступая, выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.

"Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны. Военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание", — сказано в Telegram-канале Народной милиции.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Через несколько дней, 24 февраля, он сообщил, что Вооружённые силы России начинают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединиться с родными.

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