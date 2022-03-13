В Германии, Италии и Литве поддержали борьбу РФ с нацизмом на Украине

Житель Милана написал слова поддержки России в связи со специальной операцией на Украине. Незнание русского не помешало итальянцу составить свое мнение, отличное от того, что предлагает местная пропаганда.

"Меня возмущает отношение западных СМИ к ситуации в России. (…) Я надеюсь, что это послание хотя бы частично восстановит в вашем сознании дружбу, которая всегда характеризовала наши народы", — отметил итальянец.

Миланец подчеркнул, что ежедневно следит за ходом спецоперации по российским каналам, а кроме того, молится за победу и здоровье русского народа.

Жительница Германии русского происхождения рассказала, как тяжело ее немецкому мужу противостоять давлению соотечественников. Он оператор и теряет клиентов из-за русской жены, а публичная попытка призвать к объективной оценке спецоперации РФ на Донбассе едва не привела к физическому насилию со стороны местных жителей.

"В местечке, где мы живем, мы боимся выходить на улицу. Едем посидеть в кафе в другой город, где нас не знают. Здесь носят майки с флагами Украины. По телевизору большинство передач, даже самых невинных, детских, идут на фоне украинского флага. Обвинения России обязательны везде", — рассказала женщина.

По ее оценке, немцы тяжело перенесли пандемийные ограничения и сейчас расшатаны психологически. Сказались также вина за Вторую Мировую войну и непроговорённая ненависть к русским, одержавшим победу. Однако некоторые выходцы из России приспособились к жизни в Германии в новых условиях. Тех, кто выдают себя за украинцев, немцы "носят на руках". Кроме того, востребованными оказались покинувшие Россию прозападные журналисты.

"Появилось множество каких-то "политологов", которые рассказывают черт знает что. Обычно это либерально настроенные русские культурные деятели. Все они громогласно каются за то, что они русские. И это дает им возможность жить здесь", — рассказала женщина.

В поддержку операции против фашизма высказалась также жительница Лузды, Латвия. Она напомнила, что в Прибалтике происходит ущемление прав русскоязычного населения. Русские школы существуют только формально, а все обучение проходит на латышском языке.

"Историю переврали, фашистов превратили в героев. Русский язык преподается на уровне детского сада. (…) В итоге, школу заканчивают униженные обществом дети, без интереса, без знаний", — отмечает женщина.

Жительница Лузды призывает покончить с "фашистским беспределом" и выступает "за Россию, за свободу и за победу над нацистами".

Напомним, Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью российских сил стали денацификация и демилитаризация страны, а также спасение от геноцида жителей ЛДНР. Параллельно РФ проводит переговоры с Киевом по урегулированию ситуации.