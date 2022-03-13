Нацик "Боцман" объявил охоту на чеченцев

Объявленный в международный розыск уроженец Тольятти Сергей Коротких, который обвиняется в убийстве двух и более людей по мотивам национальной ненависти и вражды, в настоящее время скрывается на территории Украины и обещает уничтожать выходцев из Чечни.

Как сообщает веб-портал "Тольятти24", Коротких опубликовал в соцсетях обращение, в котором назвал свое имя и позывной "Боцман". Преступник заявил, что выходит на охоту за принимающими участие в спецоперации на Украине чеченскими военнослужащими.

В конце 1990-х националист возглавил в Белоруссии "Русское национальное единство" (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем создал в России "Национал-социалистическое общество" (запрещенная в РФ экстремистская организация).

На территории России Коротких с подельниками совершил ряд тяжких преступлений, включая убийство уроженцев Таджикистана и Дагестана в 2007 году. Он сбежал на Украину, где вступил в ряды украинского неонацистского подразделения специального назначения "Азов" (запрещенная в РФ экстремистская организация).

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