Sky TG24: автобус с гражданами Украины перевернулся в Италии, погибла женщина

Автобус, в котором находились около 20 граждан Украины, перевернулся на трассе А14, расположенной в северной части Италии. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

Полицейские выясняют причины ДТП. Известно, что в результате аварии скончалась одна женщина. Все остальные пассажиры серьёзно не пострадали.

По предварительным данным, автобус направлялся в итальянскую провинцию Пескару. ДТП зафиксировали неподалёку от города Форли.

Как сообщает Sky TG24, сейчас на участке дороги, где произошла авария, нет никаких помех для движения.

С 24 февраля Вооружённые силы России, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время видеообращения заявлял, что по утверждённым гуманитарным коридорам в субботу, 12 марта, удалось вывезти 12 729 человек.

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