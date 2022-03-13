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Автор Юлия Миленина

Басурин: участники "Правого сектора"* бежали из Мариуполя в Запорожскую область

Мир

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вооружённая группа украинских националистов из "Правого сектора"* покинула Мариуполь.

Басурин: участники "Правого сектора"* бежали из Мариуполя в Запорожскую область

По его словам, после полного окружения города силами ДНР порядка 50 националистов перебазировались в одно из сёл Запорожской области. Он отметил, что там украинские боевики взяли в заложники мирных жителей и забрали у них телефоны, передаёт ТАСС.

"Боевики уже разграбили все продуктовые магазины, которые находились в посёлке Новомлыновке", — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Басурин также добавил, что военнослужащие Донецкой народной республики за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 63 человека, в том числе 15 детей.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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