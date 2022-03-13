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Автор Светлана Нерадовская

Шеремет: Зеленский обязан выполнить шесть важных пунктов для выхода из кризиса

Мир

По мнению депутата Госдумы РФ от республики Крым Михаила Шеремета, украинскому лидеру Михаилу Зеленскому необходимо выполнить шесть конкретных важных пунктов, если он действительно переживает о будущем Украины так, как об этом говорит на публике.

Шеремет: Зеленский обязан выполнить шесть важных пунктов для выхода из кризиса

Депутат напомнил, в чём заключаются упомянутые им пункты, которые подлежат выполнению украинским лидером.

"Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов. В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР", — перечислил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее Шеремет высказал мнение, что переговоры с Зеленским не имеют смысла, потому что он полностью подчиняется западным покровителям и главарям националистических формирований. По его мнению, резоннее было бы вести переговоры не с "киевской хунтой", а с военачальниками ВСУ, которые сделают всё, чтобы их солдаты остались живыми, а не погибли за политиков-предателей своей страны.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Запад вводит против России многочисленные, всё более жёсткие санкции.

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СВОДКИ С ФРОНТА 12.03.2022 Карта боевых действий на Украине. Военная спецоперация России.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина владимир зеленский
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