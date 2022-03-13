По мнению депутата Госдумы РФ от республики Крым Михаила Шеремета, украинскому лидеру Михаилу Зеленскому необходимо выполнить шесть конкретных важных пунктов, если он действительно переживает о будущем Украины так, как об этом говорит на публике.
Депутат напомнил, в чём заключаются упомянутые им пункты, которые подлежат выполнению украинским лидером.
"Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов. В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР", — перечислил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее Шеремет высказал мнение, что переговоры с Зеленским не имеют смысла, потому что он полностью подчиняется западным покровителям и главарям националистических формирований. По его мнению, резоннее было бы вести переговоры не с "киевской хунтой", а с военачальниками ВСУ, которые сделают всё, чтобы их солдаты остались живыми, а не погибли за политиков-предателей своей страны.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Запад вводит против России многочисленные, всё более жёсткие санкции.
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