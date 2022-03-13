Минобороны: боевики "Айдара"* удерживали заложников в монастыре

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* держали в заложниках на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря мирных жителей и монахов.

По его словам, монастырь расположен в населённом пункте Никольское. Он отметил, что боевики "Айдара"* оборудовали огневые позиции прямо на территории религиозной общины, взяв в заложники около 300 человек.

"При освобождении этого населённого пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны", — сказал Конашенков.

Он добавил, что заложники и помещения монастыря не пострадали.

24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к нации. Глава государства объявил о своём решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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