Макрон сделал заявление по Украине, запутался и сам себя опроверг

На вопросы журналистов, как президент Франции оценивает происходящее на Украине, Эммануэль Макрон выдал две противоположные версии. Так, лидер страны сначала обозначил, что всё плохо, а спустя несколько минут, что всё хорошо.

На просьбу выразить своё мнение насчёт спецоперации и в целом ситуации вокруг Украины, французский лидер ответил следующее:

"Я пессимистично настроен и обеспокоен, нужно продолжать проводить переговоры", — сказал Макрон на французском языке, пишет РЕН ТВ.

Буквально через несколько минут журналисты попросили лидера повторить то же самое, но на английском языке и тут вышла незадача.

"Вы знаете, я определённо оптимистичен, но стараюсь быть реалистом", — сказал он.

Выяснить, что конкретно думает Макрон по поводу Незалежной, не удалось, как и то, случайно ли он "оговорился" или сделал это специально.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен