Бойцы ДНР перехватили украинскую ракету "Точка-У": обломки упали в районе школы

Силы ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У" в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства, обломки сбитой ракеты упали в районе школы № 1.

"Украинские боевики снова использовали ТРК "Точка-У" в направлении Шахтёрска", — сказано в официальном релизе.

Специалисты штаба территориальной обороны также напомнили, что ТРК "Точка-У" представляет собой советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 километров.

Власти ДНР порекомендовали гражданскому населению не выходить из дома без лишней необходимости, а во время обстрелов оставаться в убежище.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие.

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