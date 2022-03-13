American Spectator: США необходимо признать конец эры "доминирования"

Эра "однополярного доминирования" США закончилась, заявил американский аналитик Джош Хаммер. По его словам, Штатам необходимо обратить внимание на то, что происходит внутри страны, а не за её пределами.

Хаммер подчеркнул, что американским властям нужно вести "трезвую" внешнюю политику, которая ориентирована на национальные интересы, а не амбиции Белого дома.

"Первые признаки крушения однополярного порядка появились на руинах беспомощных войн за моралистическую смену режимов, обычно именуемых "войной с террором". Надменные, милитаристские эксцессы неоконсервативных элементов правых (а именно, Афганистана и Ирака) и гуманитарных интернационалистских левых (а именно, Ливии)", — написал Хаммер для American Spectator.

По словам аналитика, уже тогда было понятно, что политика США обернётся неудачей. Как пример автор привёл вывод войск из Афганистана, тогда как на эту миссию были затрачены огромные деньги и человеческие ресурсы.

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