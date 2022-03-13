EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

American Spectator: США необходимо признать конец эры "доминирования"

Мир

Эра "однополярного доминирования" США закончилась, заявил американский аналитик Джош Хаммер. По его словам, Штатам необходимо обратить внимание на то, что происходит внутри страны, а не за её пределами.

American Spectator: США необходимо признать конец эры "доминирования"

Хаммер подчеркнул, что американским властям нужно вести "трезвую" внешнюю политику, которая ориентирована на национальные интересы, а не амбиции Белого дома.

"Первые признаки крушения однополярного порядка появились на руинах беспомощных войн за моралистическую смену режимов, обычно именуемых "войной с террором". Надменные, милитаристские эксцессы неоконсервативных элементов правых (а именно, Афганистана и Ирака) и гуманитарных интернационалистских левых (а именно, Ливии)", — написал Хаммер для American Spectator.

По словам аналитика, уже тогда было понятно, что политика США обернётся неудачей. Как пример автор привёл вывод войск из Афганистана, тогда как на эту миссию были затрачены огромные деньги и человеческие ресурсы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ирак
Sberbank
Новости
Терапевт Лапа рассказала, как справится с метеочувствительностью
Трамп: республиканцам придётся "снова выдвигаться"
American Spectator: США необходимо признать конец эры "доминирования"
США оправят на Украину средства против "воздушных и бронированных угроз"
Global Times: США ведут эгоистичную антагонистическую игру
Россия создаёт все условия для жизни на освобождённых территориях Украины
PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта
Минобороны РФ: националисты создали тяжёлую гуманитарную ситуацию в Мариуполе
Spiegel: санкции против России ведут к расколу Европы
Донецк может остаться без воды буквально через месяц
Популярное
Общество
Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами

Телеведущий Дмитрий Нагиев намекнул о своей эмиграции, устроив для подписчиков целое представление с бритьём.

Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Общество
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Прибалтика
Латвия рискует попасть под каток денацификации
Политика. Новости и аналитика
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Ирина Шлионская Вампирами рождаются, а не становятся, считают эксперты Ирина Шлионская Любовь Степушова Латвия рискует попасть под каток денацификации Любовь Степушова Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Байден заявил об отправке военных США к границам России: "Будет Третья мировая"
Мир. Новости мира
Spiegel: санкции против России ведут к расколу Европы
Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой
Мир. Новости мира
Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой
Последние материалы
Терапевт Лапа рассказала, как справится с метеочувствительностью
Трамп: республиканцам придётся "снова выдвигаться"
American Spectator: США необходимо признать конец эры "доминирования"
США оправят на Украину средства против "воздушных и бронированных угроз"
Global Times: США ведут эгоистичную антагонистическую игру
Россия создаёт все условия для жизни на освобождённых территориях Украины
PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта
Минобороны РФ: националисты создали тяжёлую гуманитарную ситуацию в Мариуполе
Spiegel: санкции против России ведут к расколу Европы
Донецк может остаться без воды буквально через месяц
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников